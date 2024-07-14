Доцент Быстров назвал болезни, при которых нельзя есть черную смородину
Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса «Росбиотех» Дмитрий Быстров рассказал, что от употребления в пищу черной смородины следует отказаться при таких заболеваниях, как аллергия, индивидуальная непереносимость, заболевания почек, гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, передает Бриф24.
Также, по словам эксперта, не рекомендуется есть черную смородину людям с повышенной кислотностью в организме, наличием дубильных веществ, повышенной свертываемостью крови и склонностью к образованию тромбов.
Доцент подчеркнул, что в ягоде содержатся витамины C, P, B1, B2, PP, каротин, органические кислоты, пектиновые вещества, дубильные вещества и микроэлементы калий, кальций, магний, фосфор, железо и йод. Человек употреблением в пищу черной смородины может укрепить свой иммунитет и защититься от инфекционных болезней.
Помимо этого, в ягоде содержатся антиоксиданты, которые замедляют старение и играют важную роль в противодействии появлению онкологических заболеваний. Еще пектиновые вещества и органические кислоты стимулируют пищеварение и нормализуют микрофлору кишечника.
Быстров добавил, что необходимо внимательно выбирать ягоду фиолетового или черного цвета, без следов повреждения и плесени. На ощупь она должна быть упругой и не липкой.
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