Доцент Быстров назвал болезни, при которых нельзя есть черную смородину

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса «Росбиотех» Дмитрий Быстров рассказал, что от употребления в пищу черной смородины следует отказаться при таких заболеваниях, как аллергия, индивидуальная непереносимость, заболевания почек, гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, передает Бриф24 .

Также, по словам эксперта, не рекомендуется есть черную смородину людям с повышенной кислотностью в организме, наличием дубильных веществ, повышенной свертываемостью крови и склонностью к образованию тромбов.

Доцент подчеркнул, что в ягоде содержатся витамины C, P, B1, B2, PP, каротин, органические кислоты, пектиновые вещества, дубильные вещества и микроэлементы калий, кальций, магний, фосфор, железо и йод. Человек употреблением в пищу черной смородины может укрепить свой иммунитет и защититься от инфекционных болезней.

Помимо этого, в ягоде содержатся антиоксиданты, которые замедляют старение и играют важную роль в противодействии появлению онкологических заболеваний. Еще пектиновые вещества и органические кислоты стимулируют пищеварение и нормализуют микрофлору кишечника.

Быстров добавил, что необходимо внимательно выбирать ягоду фиолетового или черного цвета, без следов повреждения и плесени. На ощупь она должна быть упругой и не липкой.

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