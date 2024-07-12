Нутрициолог рассказала, как с помощью питания сохранять красоту и молодость

Нутрициолог Ломкова: с возрастом надо добавить в рацион источники коллагена

Только сбалансированный рацион может помочь в борьбе с возрастными изменениями и обеспечить нормальную работу всех систем органов, сообщила РИАМО нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова.

Чтобы долго сохранять красоту и молодость, важно в первую очередь соблюдать питьевой режим. Вода необходима для правильной работы всех систем организма, а также транспортировки питательных веществ. Обезвоживание провоцирует появление сухости кожи, морщин, а также снижение упругости — и это только малая часть возможных последствий дефицита воды.

Рассчитать свою норму потребления жидкости несложно: она составляет 30 мл на 1 кг массы тела.

«Добавьте в рацион источники коллагена. С возрастом производство этого белка организмом резко снижается, а ведь именно он обеспечивает упругость, эластичность и прочность кровеносных сосудов, кожи, ногтей и волос, костей, мышц, органов пищеварения. В результате человек страдает от боли в суставах, проблем с ЖКТ, ломкости волос, ногтей и дряблости кожи», — сказала Ломкова.

Продукты, стимулирующие производство коллагена: костный бульон, рыба, курица и куриные яйца, кешью, цитрусовые (как источник витамина С в создании проколлагена).

Также стоит увеличить количество продуктов с антиоксидантами. С возрастом антиоксидантная защита слабеет, и в организме накапливаются свободные радикалы, которые запускают окислительные реакции в организме. Повышается интенсивность оксидативного стресса, в результате которого, по одной из теорий, люди стареют.

Богатыми пищевыми источниками антиоксидантов являются черная смородина, клубника, малина, черника, клюква.

«Снижайте уровень воспалительных процессов через питание. Воспаление — это нормальная защитная реакция организма в ответ на инфекцию или травму. Однако хронические, длительные воспалительные процессы провоцируют развитие аутоиммунных заболеваний, приводят к возникновению диабета и другим осложнениям», — добавила эксперт.

Поэтому рекомендуется ограничить употребление провоспалительных продуктов: трансжиров, рафинированного сахара, подсолнечного масла и увеличить в рационе содержание противовоспалительных: костного бульона, зеленых овощей и листовой зелени, ягод: черники, малины, винограды, жирной рыбы: сельди, лосося, скумбрии, орехов: миндаля, фисташек, грецкого ореха, а также специй: кардамона, имбиря, чеснока, куркумы.

«Полноценный и разнообразный рацион поможет надолго сохранить молодость и здоровье организма. Для усиления эффекта сочетайте осознанное питание с достаточной физической активностью и минимизируйте влияние стресса в жизни», — заключила Ломкова.