Длинные выходные убивают: чем опасен долгий отдых

Когда после долгих выходных человек спит до обеда, ест на ночь и резко возвращается к рабочему режиму, сосуды переживают стресс, сопоставимый с резким переключением передач, рассказала РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сон до обеда нарушает естественный циркадный ритм организма. В норме артериальное давление снижается во время сна и повышается при пробуждении», — сказала Демьяновская.

Она разъяснила, что, когда человек спит до обеда, этот естественный ритм сбивается, что может привести к нарушению регуляции работы сердечно-сосудистой системы и неадекватной реакции на внешние стимулы.

«Еда на ночь создает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и сосуды. Во время переваривания пищи происходит прилив крови к органам пищеварения и обеднение церебрального кровотока во сне», — рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что, кроме того, пища, употребляемая на ночь, часто бывает калорийной, то есть содержит много жиров и углеводов, что негативно сказывается на состоянии сосудистой стенки.

У россиян были длинные выходные со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.