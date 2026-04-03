Диетологи заявили, что апельсины снижают холестерин

Диетолог Карлин Ремедиос отметила, что апельсины богаты витамином C. Он действует как антиоксидант и поддерживает нормальную работу иммунных клеток.

Кроме того, в составе фрукта содержится флавоноид гесперидин. По словам специалиста, он уменьшает воспаление и способствует здоровой работе кровеносных сосудов.

Диетолог Саманта Питерсон добавила, что апельсины помогают снизить уровень холестерина благодаря растворимой клетчатке — пектину. Также фрукт улучшает усвоение растительного железа.

Специалист подчеркнула, что апельсины способствуют здоровой гидратации. Плоды на 85–90% состоят из воды, что поддерживает состояние тканей дыхательных путей и пищеварительного тракта, выполняющих защитную функцию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.