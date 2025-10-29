Диетологи: консервированные томаты оказались полезнее свежих овощей

Специалисты по питанию Эмма Шафкат и Никола Ладлэм-Рейн развеяли миф о вреде консервированной продукции. По их словам, консервы незаслуженно считаются вредными для здоровья, более того, они оказались полезнее свежих овощей, сообщает «Царьград» .

Наибольшую пользу среди всех консервов приносят томаты, так как в них содержится много ликопина. Это вещество отвечает за красную окраску помидоров. При нагревании ликопин становится легче усваиваемым для человеческого организма.

Диетологи объяснили, что консервированные томаты и томатная паста превосходят по полезности свежие помидоры именно благодаря термической обработке. Ликопин борется с окислительными процессами в организме и замедляет старение.

Специалист по питанию Ладлэм-Рейн отметила, что данный продукт помогает предотвратить различные формы онкологических заболеваний, в том числе злокачественные опухоли легких, желудка и простаты, а также благотворно влияет на работу сердца и сосудов.

Эксперты также рекомендуют включить в меню бобовые культуры в консервированном виде — фасоль, чечевицу и нут. Эти продукты насыщены витаминами, железом и белком, их легко добавлять в первые блюда или овощные миксы. Что касается фруктовых консервов, диетологи выделяют ананасы и персики — они сохраняют витамины группы А и Е, однако следует учитывать повышенное количество сахара в составе.

