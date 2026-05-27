Дехтярев заявил, что в НХЛ нет «проклятия» победителя регулярки

Хоккейный комментатор Владимир Дехтярев заявил, что в НХЛ нет «проклятия» победителя регулярного чемпионата, несмотря на 13-летнюю серию без Кубка Стэнли. По его словам, успех «Вегаса» связан с грамотной селекцией, сообщает Общественная Служба Новостей .

Владимир Дехтярев подчеркнул, что разговоры о «проклятии» победителя регулярного чемпионата — это суеверия. Уже 13 лет обладатель первого места в регулярке не выигрывает Кубок Стэнли, однако комментатор не видит в этом мистики.

«Другое дело, что тратишь много сил на весь регулярный чемпионат. И это тоже серьезный фактор. Поэтому говорить про “черную метку” в виде победы в регулярке вряд ли стоит», — отметил он.

Также Дехтярев прокомментировал третий за девять лет выход «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли. По его словам, это результат продуманной стратегии клуба.

«Это работа генерального менеджера. “Вегас” не стал через драфты строить команду. А просто решил не тратить время и собрать команду путем обменов и подписаний игроков на рынке свободных агентов. И это сработало!», — заявил эксперт.

Накануне «Вегас» завершил полуфинальную серию против «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:0. В другой паре «Каролина Харрикейнз» ведет 2:1 в серии с «Монреаль Канадиенс».

