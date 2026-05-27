Мусульмане отметят Курбан-байрам 27 мая

Курбан-байрам, один из главных праздников ислама, в 2026 году отмечают 27 мая. Торжество связано с хаджем, Днем Арафа и обрядом жертвоприношения, сообщает Общественное Телевидение России .

День Арафа приходится на 26 мая — девятый день месяца Зуль-хиджа. С утренней молитвы верующие начинают читать такбир-ташрик — формулу прославления Аллаха, которую произносят после обязательных намазов до 30 мая.

Традиция восходит к преданию о пророке Ибрахиме, готовом принести в жертву сына Исмаила. В последний момент Всевышний заменил жертву животным. С этим событием связан и сам обряд жертвоприношения.

«Это проявление великой милости по отношению к отцу и сыну. История учит нас, что верующие должны быть готовы к трудностям и испытаниям. В критический момент Аллах всегда проявляет милость к тем, кто проявляет смирение и терпение», — говорится в обращении председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия Равиля Гайнутдина.

Мясо жертвенного животного делят на три части: для семьи, родственников и нуждающихся. Исламовед Азат Ахунов отметил, что в эти дни малоимущие семьи получают мясо, которого могут не видеть весь год.

«Ну и какие-то небольшие подарки можно презентовать, но в основном это что-то съестное: конфеты, какие-то другие сладости — что-то небольшое. Какие-то большие подарки не дарят, как правило. Здесь традиция вот такая жертвенная, это напоминание о Всевышнем, о духовности, поэтому Курбан-байрам отмечается более скромно, я бы сказал», — рассказал Ахунов.

Детям дарят сладости и книги, за столом подают блюда из баранины, плов, шурпу и выпечку. Верующих поздравляют словами «Ид Мубарак!».

