Психолог Ковалева объяснила рост популярности блогерства

Психолог Виктория Ковалева рассказала, почему все больше людей стремятся стать блогерами и как соцсети влияют на самооценку, сообщает «Поясним за Тагил» .

По словам специалиста, стремление к блогерству не всегда связано только с заработком или творчеством. Соцсети дают ощущение значимости через лайки и комментарии. Для одних это способ самовыражения, для других — попытка восполнить нехватку внимания и признания.

«Человек может буквально жить в ожидании одобрения. Один неудачный пост — и появляется ощущение собственной ненужности, тревога, раздражение или даже апатия. Тогда блог становится не способом самореализации, а эмоциональной подпиткой, без которой сложно чувствовать себя ценным», — рассказала специалист.

Ковалева пояснила, что мозг воспринимает поток «идеальных» образов как норму. Постоянные сравнения с чужими успехами усиливают тревогу и чувство неполноценности, особенно если человек проводит в сети большую часть времени.

Среди тревожных сигналов эксперт назвала навязчивую проверку телефона и статистики, зависимость настроения от охватов, раздражение после просмотра чужих страниц, проблемы со сном и снижение интереса к живому общению.

«Очень важно разделять виртуальную и реальную жизнь. У человека должны оставаться живое общение, отдых без телефона, хобби, спорт, прогулки. Нужно регулярно задавать себе вопрос: „Я сейчас действительно хочу это опубликовать или мне важно получить реакцию?“», — посоветовала психолог.

Специалист подчеркнула, что соцсети — лишь инструмент, и чем меньше самооценка зависит от лайков, тем безопаснее они для психики.

