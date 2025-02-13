Диетолог рассказала, сколько сосисок можно съесть за раз без вреда для здоровья

Диетолог Байчорова: в неделю можно съедать не более 300 грамм сосисок и колбас

Красное мясо остается одним из самых спорных продуктов в сфере диетологии. С одной стороны, это ценный источник белка, железа и витаминов группы B, однако его избыточное потребление может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и некоторым видам рака. Врач-диетолог Асият Байчорова поделилась с Медздрав.Инфо информацией о том, когда мясо становится полезным и в каких количествах его следует есть, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По ее словам, говядина, свинина и баранина — богатый источник аминокислот, необходимых для построения мышц, гормонов и ферментов, а также железа и витамина B12, который поддерживает функции нервной системы и кроветворения, а также цинка, важного для иммунитета и здоровья кожи.

Особенно стоит включать красное мясо в рацион спортсменов, людей с анемией, беременных, детей и подростков, соблюдая рекомендованные нормы. В соответствии с указаниями ВОЗ, оптимальная доза составляет до 500 граммов в неделю (около 70 граммов в день).

«При этом не более 300 граммов из этого количества должно приходиться на переработанное мясо — колбасы, сосиски, бекон», — уточнила Байчорова.

Превышение этих норм может способствовать развитию хронических заболеваний. Рекомендуемая порция за раз — 100–150 граммов, не чаще трех раз в неделю, чтобы избежать перегрузки организма, добавила врач. Альтернативами могут служить белое мясо, рыба, морепродукты, растительные белки и молочные продукты.