Диетолог предупредила о рисках гречневой монодиеты

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасна гречневая монодиета и кому подходит щадящий вариант такого рациона, сообщает «Вечерняя Москва» .

Специалист пояснила, что гречневый рацион бывает двух видов — монодиета и щадящий режим. Первый вариант предполагает разгрузочные дни, когда основу меню составляют запаренная гречка, нежирные молочные и кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.

«Моновариант представляет собой разгрузочные дни. И основными компонентами блюд выступают гречневая крупа, запаренная кипятком, кисломолочные и молочные продукты низкой жирности, а также овощи и фрукты», — рассказала Соломатина.

По ее словам, придерживаться такого режима можно не более трех дней. Несмотря на пользу гречки для сердца и иммунитета, однообразное и низкокалорийное питание не дает длительного насыщения и повышает риск срыва.

«Чувство голода будет постоянно преследовать. При отказе от сладостей возможна частая смена настроения. Если практиковать такой способ всю неделю, может случиться нервный срыв», — пояснила диетолог.

Более безопасным вариантом Соломатина назвала щадящий режим. В него, помимо гречки, входят постное мясо, рыба, яйца, молочные продукты средней жирности, овощи и фрукты. Такой рацион можно соблюдать более 21 дня без выраженного стресса для организма и с эффективным снижением веса.

