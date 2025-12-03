Диетолог Подмосковья рассказала, почему нельзя садиться на диету перед Новым годом

Строгая диета накануне Нового года, чтобы «влезть в праздничное платье», — популярная, но опасная тактика. Главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина предупреждает: такие меры могут дать обратный эффект и навредить не только фигуре, но и иммунитету. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Главная опасность суровых пищевых ограничений — это последующий срыв. Длительное употребление только «разрешенной» еды вызывает дефицит питательных веществ. Организм, пытаясь восполнить нехватку макро- и микроэлементов, подает мощные сигналы, что в итоге заканчивается неконтролируемым желанием съесть что-то «вредное» и перееданием за праздничным столом.

«Полноценный завтрак, обед и ужин в преддверии праздников — самая надежная защита от таких срывов. Не создавайте искусственный дефицит, и тогда у вас не будет желания наверстать упущенное в новогоднюю ночь», — советует Инна Пичугина.

Чтобы праздник прошел без вреда для здоровья и чувства тяжести, стоит заранее продумать меню и сервировку.

«Во-первых, используйте небольшие тарелки. Это простой психологический прием: чем меньше посуда, тем меньше порция, и вы съедите ровно столько, сколько нужно. Во-вторых, сделайте акцент на легких салатах. Свежая зелень и овощи, заправленные натуральным йогуртом, сметаной, соком лайма или горчицей, позволят насытиться без лишних калорий. В-третьих, выбирайте запеченное, а не жареное. Готовьте мясо, птицу и рыбу в духовке. Домашние соусы без майонеза добавят вкуса, но не калорий. В-четвертых, ограничьте соленое и копченое. Колбасы, копчености и маринады содержат много соли, которая вызывает отеки и может повысить давление. В-пятых, пейте правильно. Отдайте предпочтение простой воде вместо сладких газировок и пакетированных соков. И помните об умеренности в употреблении алкоголя», — объясняет Инна Пичугина.

Правильное питание — это еще и залог крепкого иммунитета в сезон простуд. Для его поддержания рацион должен быть сбалансированным.

«Белки — это строительный материал для антител, которые борются с вирусами и бактериями. Их источники: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, а также орехи, бобовые и злаки. Жиры необходимы для работы клеток иммунной системы — лимфоцитов и макрофагов. Витамины и микроэлементы содержатся в овощах и фруктах (витамины А и С), морепродуктах, орехах и злаках (цинк, магний). Пробиотики, содержащиеся в натуральных йогуртах и кисломолочных напитках, помогают поддерживать здоровое пищеварение и иммунитет», — говорит Инна Пичугина.

