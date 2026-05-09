Акция «Бессмертный полк» прошла в Австралии

Шествие в рамках акции «Бессмертный полк» провели в Австралии, к нему присоединились десятки человек, сообщает SHOT .

На парад участники вышли с флагами России, Красной Армии, Австралии и портретами участвовавших в ВОВ родных. Звучали песни о войне.

Также ожидается, что в австралийском Мельбурне состоится мотопробег.

Акцию «Бессмертный полк» провели в ряде зарубежных стран. Так, она прошла в Казахстане, Китае, Южной Корее, Франции и т. д.

Акция «Бессмертный полк» проводится в разных странах мира и объединяет потомков ветеранов, которые чтят память о погибших и выживших участниках войны.

