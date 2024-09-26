Диетолог Подмосковья рассказала, что нужно есть для здоровья сердца и сосудов

Для здоровья сердца и сосудов человеку необходимы определенные витамины и микроэлементы. Получать их лучше всего из продуктов питания. О том, как правильно составить свой рацион, чтобы не иметь сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Есть пять главных факторов сердечно-сосудистого риска: избыточная калорийность рациона, дефицит витаминов, минералов и антиоксидантов, избыток сахара и поваренной соли, низкая физическая активность», — предупредила специалист.

Она отметила, что избыточная калорийность складывается за счет частого употребления высококалорийных продуктов, насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, холестерина, легкоусвояемых углеводов. Одновременно с этим в питании многих людей мало фруктов, овощей, рыбы, полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, антиоксидантов, витаминов группы В, пищевых волокон. Ожирение в значительной степени связано с избыточным потребление сахара и сахаросодержащих продуктов. Они способствуют развитию болезней сердца и сосудов, сахарного диабета 2 типа, других метаболических нарушений.

Диетолог рекомендует включать в ежедневный рацион белковые продукты: нежирное мясо птицы и кролика, говядину, рыбу, кисломолочные продукты, яйца. Достаточное количество белка в день для мужчин — от 75 до 95 г, женщин — от 60 до 90 г. Это примерно 12-14% от общей калорийности дневного рациона. Полезны также растительные белки, например, из бобовых. Каждый день организму требуются витамины, минералы, антиоксиданты.

Кроме того, по ее словам, для сердца и сосудов полезен магний. Он необходим для производства энергии, регуляции кровяного давления, работы нервной системы, контроля уровня сахара в крови. Он есть в какао и горьком шоколаде, орехах, семенах и др.

Также очень полезны яйца. Они богаты фосфором, цинком, селеном, полезными жирами, белками, витаминами. В здоровом рационе должны быть продукты с Омега 3: скумбрия, лосось, сельдь, мойва, сардина, сайра, минтай, треска, кальмар, креветки, красная икра, семена льна и чиа.

Можно принимать Омега-3 в составе БАД, однако помнить, что препарат может разжижать кровь. Это особенно важно учитывать людям, принимающим антикоагулянты. Омега-3 не рекомендуется после операций и травм. С осторожностью — при желчекаменной болезни, нарушениях свертываемости крови, аллергии на рыбу и морепродукты, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Особое внимание диетолог обращает на потребление соли. Она задерживает воду в организме и косвенно повышает артериальное давление. Необходимо сократить количество соли в чистом виде и в составе продуктов.

Специалист также рекомендует пить ежедневно не менее 1-1,5 л чистой воды. Из напитков отдавать предпочтение зеленому, травяному, ягодному чаю. Есть не менее 400 г в день овощей и зелени, фруктов и ягод — до 150 г, сухофруктов и орехов — по 50 г. Меньше потреблять жареной пищи, больше — приготовленной на пару, тушеной, припущенной. И конечно максимально снизить употребление фастфуда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.