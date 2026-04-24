Диетолог назвала пользу шашлыка из свинины

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что постная свинина содержит белок, железо и витамины группы B и может поддерживать иммунитет и репродуктивную функцию, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Специалист призвала не демонизировать шашлык из свинины. По ее словам, продукт часто критикуют из-за высокой жирности, однако при выборе постных кусков мясо может быть ценным элементом рациона.

Свинина содержит полноценный белок, необходимый для построения и обновления тканей, а также гемовое железо. В составе есть витамины группы B, включая B12, который отсутствует в растительной пище.

Кроме того, мясо богато цинком, важным для иммунитета, состояния кожи и репродуктивной функции, а также селеном, поддерживающим работу щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. В нем присутствуют кальций, магний и холин, участвующие в передаче нервных импульсов, поддержании давления, формировании костной ткани и выработке энергии.

Соломатина отметила, что свинина может быть частью сбалансированного питания при правильном приготовлении. Она рекомендовала выбирать постные куски, не доводить мясо до подгоревшей корочки и готовить его без лишнего жира, сочетая с овощами.

