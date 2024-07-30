Диетолог назвала полезные свойства разных каш

Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что каша — очень полезное, но калорийное блюдо. По словам медика, такое блюдо стоит есть с осторожностью, сообщает «Вечерняя Москва».

Русакова обратила внимание, что гречневая каша очень полезна для сердца, но ее не рекомендуют есть людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Перловка, в свою очередь, богата белком и дает ощущение насыщенности надолго. Белый рис, по словам диетолога, не отличается обилием витаминов и минералов.

«Альтернативой могут стать бурые сорта риса. Также стоит присмотреться к каше из пшена и риса», — также отметила эксперт.

Очень полезно смешивать и чередовать разные виды круп. Тогда организм по максимуму возьмет все полезное из каждой из них.

В любом случае каждая крупа — это крупный источник клетчатки. Больше всего каши из-за своей калорийности подходят детям и спортсменам, которые затрачивают много энергии в день.