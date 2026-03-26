Диетолог назвал продукты для улучшения настроения

сегодня в 11:41

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогают улучшить эмоциональное состояние и снизить тревожность, сообщает «Вечерняя Москва» .

Рацион влияет не только на физическое самочувствие, но и на настроение. По словам эксперта, ряд продуктов способен повышать уровень «гормона радости» и поддерживать психоэмоциональное состояние.

«Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль», — пояснил Гинзбург.

Также, по его словам, положительно влияют на настроение ягоды.

«В ягодах много веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Они благоприятно влияют на состояние сосудов, улучшают общее состояние человека и, как следствие, настроение», — заверил Гинзбург.

Эксперт добавил, что орехи содержат омега-3 жирные кислоты, помогающие контролировать тревожность, а сухофрукты богаты флавоноидами. Какао и пряности, по его словам, стимулируют выработку дофамина.

Гинзбург подчеркнул, что эти продукты при умеренном употреблении действительно способны улучшить настроение.

