Диетолог из Подмосковья рассказала, сколько мандаринов можно есть взрослым и детям

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина объяснила, сколько мандаринов безопасно употреблять взрослым и детям в день, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мандарины помогают восполнить нехватку витаминов в межсезонье. Один средний мандарин обеспечивает до 30% суточной нормы витамина С, а также содержит витамин А, эфирные масла и витамины группы В, которые поддерживают иммунитет, улучшают состояние кожи и укрепляют нервную систему.

Плоды усиливают обмен веществ, укрепляют сердечную мышцу и снижают уровень «плохого» холестерина благодаря алкалоиду синефрину. Мандариновый сок содержит калий, магний и кальций, а также клетчатку, необходимую для работы кишечника.

Инна Пичугина отметила, что суточная норма мандаринов зависит от возраста: детям до 3 лет рекомендуется 2–3 дольки, с 3 лет — половина мандарина, дошкольникам — один мандарин, школьникам и взрослым — 2–3 мандарина в день. Не стоит есть мандарины натощак, лучше употреблять их через 1,5–2 часа после еды, но не позднее 15:00, чтобы избежать расстройства кишечника.

Мандарины противопоказаны при аллергии на цитрусовые и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при сахарном диабете. После употребления мандаринов рекомендуется сполоснуть рот водой, чтобы защитить зубную эмаль.

