Дерматовенеролог МОККВД рассказал, можно ли избавиться от растяжек благодаря крему

Многие будущие мамы и люди, столкнувшиеся с резким изменением веса, возлагают большие надежды на кремы от растяжек (стрий), хотя их эффективность нередко преувеличена рекламой. Ни один крем от растяжек не сможет полностью устранить данную проблему, так как грубую рубцовую (соединительную) ткань не разрушить химическими составами. Однако такие средства могут оказывать профилактическое действие, что особенно важно в периоды интенсивного роста, беременности или колебаний веса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Активные компоненты кремов, такие как коллаген, масла, витамины А и С, улучшают эластичность кожи и увлажняют ее, но не устраняют уже существующие растяжки.

«Помимо использования специальных кремов для минимизирования риска появления растяжек, рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, включающий сбалансированное питание, регулярное увлажнение кожи и контроль веса», — сообщает врач-дерматовенеролог Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.

Для получения дополнительной информации или консультации по вопросам ухода за кожей необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием к специалисту можно через портал «Здоровье» Московской области zdrav.mosreg.ru.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.