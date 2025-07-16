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В Брестской области автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек

Автобус попал в аварию в Брестской области В результате ДТП пострадали 15 человек, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале .

ДТП произошло около 18:30 в Березовском районе на 124 км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ».

Предварительно известно, что 56-летний водитель автобуса ПАЗ при развороте с полосы разгона не убедился в безопасности и столкнулся с попутным микроавтобусом Ford.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее в Москве в районе станции метро «Теплый стан» столкнулись два электробуса, на месте происшествия работает несколько бригад скорой помощи, предварительно, 11 человек пострадали.