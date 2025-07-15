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11 человек травмировались в ДТП с двумя электробусами в Москве

В Москве в районе станции метро «Теплый стан» столкнулись два электробуса, на месте происшествия работает несколько бригад скорой помощи, предварительно, 11 человек пострадали, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что произошло, предположительно, попутное столкновение электробусов. Оба транспортных средства стояли друг за другом с включенными аварийными сигналами.

Также видно, что на обочине вблизи остановочного павильона лежал поваленный на бок столб. При каких обстоятельствах произошла авария, теперь устанавливают правоохранительные органы.

На месте происшествия заметили минимум две бригады скорой помощи. По словам очевидцев, травмы получили 11 человек, в том числе два ребенка.

Ранее в Раменском столкнулись две маршрутки. В результате этой аварии пострадали три человека.