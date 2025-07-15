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Две маршрутки столкнулись в Раменском, три человека попали в больницу

Днем 15 июня в Раменском муниципальном округе Московской области на улице Красноармейской в районе дома №20 столкнулись две маршрутки №13К. Предварительно, пострадали три человека, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По данным подмосковного Минтранса, авария с участием двух маршруток произошла на остановке общественного транспорта. Три человека получили травмы различной степени тяжести, всем им оказывается необходимая помощь в больнице.

«По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, управляя автобусом марки „ГАЗ“, совершил попутное столкновение с аналогичным транспортным средством», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Какое-либо решение будет принято позднее по результатам проверки и в рамках действующего закона.