Дерматологи Подмосковья рассказали, как питание влияет на акне

Врачи НИКИ детства в Подмосковье напомнили о влиянии питания на состояние кожи в День дерматовенеролога 7 апреля и в рамках Недели продвижения здорового образа жизни. Специалисты отметили, что акне часто связано с рационом подростков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Акне остается одной из самых частых причин обращения к дерматологам в подростковом возрасте. По словам специалистов, состояние кожи зависит не только от гигиены и наследственности, но и от пищевых привычек.

К продуктам, способным ухудшать состояние кожи, относятся блюда с высоким гликемическим индексом: сладости, белый хлеб, выпечка, газированные напитки и фастфуд. Они вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина, что усиливает выработку кожного сала, приводит к закупорке протоков сальных желез и образованию воспалений.

Негативно влиять на кожу могут и сладкие молочные продукты. Если после их употребления высыпаний становится больше, врачи советуют временно сократить их количество и проследить за реакцией организма. Также рекомендуется ограничить трансжиры, содержащиеся в чипсах, жареных блюдах и промышленных соусах, поскольку они способствуют хроническому воспалению.

«Важно понимать, что диетотерапия при акне — это не голодание, а переход к осознанному выбору продуктов. Важно включать в меню продукты, богатые клетчаткой, цинком и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Клетчатка из свежих овощей и зелени помогает выводить токсины, а полиненасыщенные жирные кислоты морепродуктов при отсутствии противопоказаний укрепляют защитный барьер кожи», — пояснила Каменева.

Специалисты также напомнили о необходимости достаточного употребления чистой воды, поскольку обезвоживание замедляет регенерацию кожи и делает ее более уязвимой.

