Депрессия без тоски: как она маскируется под «обычную жизнь»

Раздражительность, бессонница и потеря интереса могут быть признаками скрытой депрессии, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Чаще всего игнорируют соматические маски. Пациенты годами ходят по терапевтам, лечат спину, желудок, голову, не зная, что хроническая боль — следствие психического расстройства. Депрессия болит физически, это доказанный факт. Также игнорируют резкие изменения аппетита и веса. Необъяснимое похудение или набор килограммов — тревожный звоночек», — отметила Крашкина.

Она добавила, что нарушения сна тоже часто списывают на бытовой стресс. Ранние пробуждения в 4-5 утра с чувством сильной тревоги и невозможностью уснуть снова — классический симптом эндогенной депрессии.

«Когнитивные нарушения — еще один очень скрытый враг. Трудно сосредоточиться, память ухудшается, любые решения даются тяжело. Люди думают, что это возраст или перегрузка, а на деле мозг замедляется из-за биохимического дисбаланса нейромедиаторов», — рассказала врач.

Крашкина предупредила, что раздражительность часто маскирует депрессию у мужчин. Вместо открытой тоски они проявляют гнев, агрессию, злоупотребляют алкоголем. Это называют «маскированной депрессией», которую сложно заметить даже близким. Снижение либидо и пренебрежение гигиеной тоже часто упускают из виду.

«Депрессию нельзя вылечить силой воли. Это не лень и не слабость характера. Это нарушение обмена серотонина, норадреналина, дофамина. Игнорирование симптомов ведет к хронизации, появлению суицидальных мыслей, полной социальной изоляции. Нельзя ждать, когда станет невыносимо. Необходимо обратиться к психотерапевту», — подчеркнула специалист.

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Это самое распространенное психическое расстройство. Из-за него снижается самооценка, пропадает интерес к жизни, уменьшается трудоспособность, преобладает сильное чувство вины и плохое настроение.

