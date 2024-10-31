Деменция и гормональный сбой: психолог рассказал, к чему приводит сон со светом

Психолог Артем Сибирский заявил, что сон в ночное время со светом ведет к проблемам со здоровьем: гормональному сбою и неврологическим нарушениям — болезни Альцгеймера, деменции, сообщает «Вечерняя Москва».

«Дело в том, что освещение в ночное время суток влияет на выработку мелатонина, который выделяется только в темноте. Вслед за ним организм недополучает кортизол», — сказал психолог.

При этом, по его словам, пока науке неизвестно, вызывает ли свет ночью заболевания мозга: это нельзя сказать без генетического теста и анализов.

Врач рекомендовал задергивать шторы и погружать комнату в полную темноту перед сном: так можно минимизировать риски заболеваний.

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