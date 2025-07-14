Задержаны папа и брат блогера Subo, которые помогали ему с неуплатой налогов

Сотрудники правоохранительных органов задержали отца и брата блогера Subo (Субхана Мамедова). Они, предположительно, помогали провернуть молодому человеку схему с неуплатой налогов на сумму 50 млн рублей, сообщает Mash .

Правоохранители обыскали квартиры, где прописаны отец и брат Мамедова. Под домашний арест отправили его брата Самира. Он — блогер с ником Samo. Отца выпустили под подписку о невыезде.

Семья на протяжении двух лет зарабатывала средства на блоге, однако ИП и юрлица не открывали. Переводы принимали на счета брата и отца.

Подмосковный Следком открыл уголовное дело на блогера Subo за отмывание доходов и уклонение от налогов в размере 50 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.