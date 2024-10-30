Можно и вовсе остаться без ресниц: россиянок предупредили о наращивании

Мастер по наращиванию ресниц Инна Шолошенко рассказала, что регулярное наращивание ресниц не рекомендуется, так как может спровоцировать появление алопеции — заболевания, характеризующегося патологическим выпадением волос, сообщает «Газета.ru» .

По словам специалиста, применение не самых лучших материалов и злоупотребление техникой наращивания могут привести к негативным последствиям. Кроме того, наращивание может стать вредным, если будут использованы тяжелые ресницы.

Шолошенко отметила, что регулярное наращивание ресниц не рекомендуется, так как это может способствовать возникновению тракционной алопеции. При длительном и чрезмерном натяжении волоса, фолликулы могут перейти в фазу покоя в цикле роста. Обычно это происходит в течение приблизительно четырех месяцев использования наращенных ресниц. Первые признаки проблемы можно заметить по постепенному сокращению длины ресниц. Если меры не будут приняты, длина всех ресниц значительно уменьшится, а в некоторых областях могут появиться пробелы, предостерегла мастер.

Специалист также уточнила, что использование касторового, миндального, облепихового, репейного и оливкового масел может помочь предотвратить выпадение ресниц и способствовать их более густому росту.

«Для достижения более быстрого и выраженного эффекта можно использовать специализированную косметику: лечебные сыворотки, туши и гели, предназначенные для снятия воспалительной реакции, заживления волосяных луковиц и прекращения выпадения волосков», — заключила Шолошенко.