Блогера-миллионника Subo объявили в розыск из-за неуплаты 50 млн рублей налогов

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Блогера-миллионника Subo (Субхана Мамедова) подозревают в уклонении от уплаты налогов, а также легализации денег. Его родственникам выдвинули обвинение, а сам он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Subo подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Также обвинения в совершении этих преступлений предъявили брату и отцу Мамедова.

По информации правоохранителей, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от уплаты налогов. Таким образом, в бюджет РФ не поступило около 50 млн рублей.

В дальнейшем на 10 млн рублей, полученных преступным путем, блогер купил автомобиль премиум-класса. Также из-за несвоевременной уплаты налогов у Subo появилась задолженность по пеням и штрафам на 20 млн рублей.

Мужчину объявили в розыск. Родственникам избрали меру пресечения.

Mash сообщал, что с 2020 по 2022 год Субхан с близкими, предположительно, не регистрировал ИП или юридическое лицо, при этом они зарабатывали миллионы рублей через блог. Средства переводились на счета брата и отца. Купленный премиум-автомобиль — это Lamborghini.