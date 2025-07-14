Новые сервисы «жизненные ситуации» на Госуслугах: что означают и когда появятся

В чем суть новых сервисов «жизненные ситуации» на Госуслугах — мнение экспертов

В новых сервисах «жизненные ситуации», которые будут запущены на портале «Госуслуги» в РФ до конца текущего года, услуги будут предоставляться без заявлений от граждан и бизнеса. Суть их в том, что на основе собранных данных о пользователях, государство будет само предлагать услуги на портале, ещё до обращения граждан. Это позволит ускорить процесс получения услуг и снизить бюрократическую нагрузку, заявили РИАМО эксперты.

В список новых услуг будут включены, например, покупка недвижимости, подача документов в суд в электронном виде или на налоговый вычет, возможность обратиться к нотариусу, а также воспользоваться бесплатной помощью юриста. Граждане смогут решать вопросы, связанные с владением оружия и самоходной техникой, открытием IT-компаний, запуском бизнеса онлайн или транспортного бизнеса, многодетным семьям можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Сервис «Мой питомец» будет содержать информацию о домашних животных, их здоровье, ветеринарных клиниках. Получение информации о спортивных соревнованиях, поступление в ВУЗ, строительство индивидуального жилого дома, замена документов и многое другое станет доступно.

Эти нововведения позволят значительно сократить время и усилия при решении жизненно важных вопросов, отмечает адвокат, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Игорь Ким. Например,

Для того чтобы людям было проще ориентироваться, услуги объединили в группы под общим названием «жизненные ситуации», их еще называли также «суперсервисы», поясняет профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Ляндау.

По его мнению, в результате для людей и бизнеса сокращаются сроки получения государственных услуг, количество посещений различных ведомств и документов, которые нужно в них предоставлять. Поддержу пользователей при получении государственных услуг будет осуществлять искусственный интеллект, который постоянно развивается и совершенствуется, отмечает эксперт.

«Понятно, что на портале Госуслуг бывают проблемы, но тем не менее, скорость получения услуг существенно возросла. Например, выписку из трудовой книжки можно получить за минуту», — рассказывает Ляндау.

Конечно, сервисы «жизненные ситуации» для граждан и бизнеса удобны, они решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте, подчеркивает адвокат Ким. Хотя при этом эксперт считает, что с повестки дня не снимается такой важной вопрос: насколько безопасно хранить и объединять данные в одном сервисе?