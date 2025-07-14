Андрей Воробьев рассказал о важности улучшения электроснабжения в Подмосковье
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Важная часть улучшения электроснабжения — чтобы во главе ресурсоснабжающей организации стоял человек, разделяющий идеологию качественного предоставления услуг, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Наша задача — еще раз сказать: если в ресурсоснабжающей организации стоит во главе понятный человек, который разделяет нашу идеологию, то, соответственно, улучшение, надежность будут совершенно другого, более высокого качества», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он указал на то, что в этом году май был достаточно сложным.
«Вы помните, май у нас был очень тяжелым: после серьезного циклона снег выпал в мае, и это позволило нам на 7 дней сосредоточиться на восстановлении электроснабжения на наших территориях. Все это является очень большой, затратной, заметной программой, которую сегодня сопровождают наши министры — и Кирилл Борисович (Григорьев, глава МинЖКХ Подмосковья — ред.), и Сергей Александрович (Воропанов, глава Минэнерго Подмосковья — ред.)», — рассказал губернатор.