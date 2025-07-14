Андрей Воробьев: нужно создать устойчивую систему снабжения в сфере ЖКХ

Очень важная работа – создание устойчивой системы тепло-, водоснабжения, аспекта, который касается каждого человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Часть совещания была посвящена тому, что докладывал (первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области Габдрахманов — ред.) Ильдар Нуруллович — очень важной работе», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что цель работы — продолжить создание устойчивой системы тепловодоснабжения, всего, что связано с электроснабжением, то есть того, что касается каждого человека.

«Игорь Анатольевич Баранов, который возглавляет проект трансформации «Мособлтепло», на примере «Мособлтепло», также все коллеги разделяют, он (проект – ред.) понятен», – отметил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев назвал один из важных принципов ресурсоснабжающих организаций – это финансовая устойчивость. В настоящий момент из 53 муниципальных ресурсоснабжающих организаций 9 находятся в стадии банкротства.