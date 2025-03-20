Дефицит витаминов и минералов: названы главные риски отказа от мяса

Отказ от продуктов животного происхождения может привести к дефициту важных микроэлементов, включая железо и витамин B12, что отрицательно сказывается на здоровье, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Нередко при полном отказе от продуктов животного происхождения возникает дефицит железа, способный привести к анемии. Ухудшается состояние кожи и волос. Похожие проблемы могут возникнуть в связи с недостатком витаминов и других минералов, которые входят в состав мясных продуктов, прежде всего витамина B12, цинка, железа, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот», — рассказала Кашух.

Она добавила, что дефицит этих элементов может проявляться не только во внешних изменениях, но и в проблемах со здоровьем.

«Дефицит этих веществ может сказаться на состоянии нервной системы, вызвать слабость и упадок сил. В таком случае стоит пересмотреть питание, оценить уровень железа в крови и при необходимости включить витаминно-минеральные комплексы или биологически активные добавки», — посоветовала врач.

Кашух подчеркнула, что для успешной адаптации к жизни без мяса нужно соблюдать несколько простых правил.

«Важны разнообразие в рационе, достаточное количество калорий, белков и витаминов из пищи. Необходимо поддерживать физическую активность, следить за режимом сна и не переедать. Если соблюдать все эти правила, можно чувствовать себя энергичным даже при высоких физических нагрузках», — резюмировала эксперт.

Многие страны 20 марта отмечают Международный день без мяса. В этот день магазины и рестораны отказываются от продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а еще идеи сострадания животным и защиты окружающей среды.