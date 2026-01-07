Что съесть, чтобы уснуть: сомнолог назвал продукты против зимней бессонницы

Некоторые продукты действительно могут облегчать засыпание и улучшать качество сна за счет влияния на выработку мелатонина и работу нервной системы, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Некоторые продукты содержат натуральные вещества, способствующие засыпанию. Например, вишня и черешня — природный источник мелатонина. Зимой можно пить вишневый сок без сахара. Но только не за рулем — мелатонин может снижать бдительность», — предупредил Новиков.

Он отметил, что теплое молоко — классическое снотворное, особенно с ложечкой меда, а запеченный картофель мягко нейтрализует кислотность желудка, не перегружая его.

«Овсянка с медом — легкий, успокаивающий ужин. Семена льна (чайная ложка перед сном), в свою очередь, помогают при тревожности и эмоциональном перенапряжении. Индейка же содержит триптофан, из которого в организме вырабатывается серотонин и мелатонин», — рассказал врач.

Кроме того, Новиков посоветовал есть орехи (миндаль, грецкие), цельнозерновые продукты, зелень, овощи и фрукты, так как они поддерживают общий баланс нервной системы и способствуют восстановлению.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.