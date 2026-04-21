Кинолог рассказал, почему открытые окна в квартире опасны для собак

С наступлением теплых дней в квартирах россиян становится душно, из-за чего возникает желание открыть окно, чтобы проветрить помещение. Если в квартире живет собака, при открытии окна на проветривание не стоит забывать о ее безопасности, заявил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Даже если у вас стоит москитная сетка, она предназначена для комаров. На вес собаки она не рассчитана. Когда пес упирается в нее лапами или бросается на пролетающую птицу, сетка вылетает за доли секунды. Еще одна опасность заключается в том, что питомцы не умеют понимать, что такое высота», — объясняет Голубев.

Собаки живут в другой плоскости

По словам Голубева, чтобы понять, как живут собаки, можно обратить внимание на их поведение в многоквартирных домах. Собаки в них теряются. Одна из причин — собаки плохо ориентируются в вертикальном мире. Они приспособлены жить на земле, в горизонтальной плоскости. И поэтому для них часто нет разницы между первым этажом и пятнадцатым. Такая вертикальная система координат притупляет страх.

Инстинкты зовут прыгнуть

Когда страха нет, остается только цель — птица, кошка или просто громкий звук с улицы. В этот момент инстинкты полностью отключают разум. Собаке хочется сорваться либо хотя бы встать лапами на стекло или москитную сетку, чтобы как следует рассмотреть источник интереса.

По словам Голубева, даже если питомец знает команды, очень послушен, бороться с природой довольно сложно. Это секундная реакция. Особенно если человека нет рядом — питомец может моментально среагировать на триггер.

Собака не понимает преграды

Пес видит перед собой преграду в виде москитной сетки, но не понимает ее габаритов. Веса тела животного хватит, чтобы сетка сложилась и выпала. Если собака вообще очень крупная, то не спасет даже стекло — рама тоже может вылететь, особенно при резком толчке.

Как защитить питомца?

Единственное, что реально работает, — это физический барьер. Не пластиковая сетка, а металлическая, которая крепится на шурупах к раме. Также полезны оконные ограничители, которые не дают открыть створку шире 10 сантиметров — чтобы собака физически не могла просунуть туда голову.

Но самый надежный совет, по словам Голубева, при открытии окна на проветривание собака должна быть в другой комнате. Если питомец любит смотреть в окно, это допустимо на даче или на уровне первого этажа. Если владелец собаки живет в высотке в современном ЖК, то там по умолчанию ставятся надежные окна, способные выдержать напор даже большого веса. Но и здесь важно ограничивать животное от режима проветривания.

«Мы привыкли думать, что опасность для собаки представляет внешний мир. Но окно в собственной квартире оказывается не менее смертельным. Продумайте защиту заранее, не надейтесь на то, что все обойдется. Собаки не умеют бояться высоты, зато умеют падать. И ваша задача — сделать так, чтобы с ними никогда не произошло подобного», — добавил кинолог.

