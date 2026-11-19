«Быстро распространяется»: можно ли вылечить рак костей, как у Элдоса Алмазова

Диагностированную остеосаркому не всегда стоит считать смертельным приговором. Эта злокачественная опухоль растет из клеток костной ткани, и ее главная опасность в том, что она очень рано и быстро распространяется через кровь. Онколог Виктория Алексеева в разговоре с РИАМО подробно рассказала об остеосаркоме на фоне смерти стендап-комика Элдоса Алмазова , у которого была диагностирована такая опухоль.

19 ноября стало известно, что во время операции скончался 29-летний комик Элдос Алмазов, у которого было врожденное заболевание — гипофизарный нанизм. Весной 2026 года у мужчины выявили остеосаркому.

Что такое остеосаркома?

Остеосаркома — злокачественная опухоль, которая развивается из клеток костной ткани. Ее главная опасность в том, что она очень рано и быстро распространяется через кровь прежде всего в легкие. Дело в том, что этот орган активно снабжается кровью. Из-за этого одной операции недостаточно: пациенту нужна еще и химиотерапия, которая действует системно на возможные метастазы, которые на обследованиях еще не видны.

«На момент первичной диагностики и постановки диагноза на снимке КТ органов грудной клетки метастазов может еще не быть, но микроскопические опухолевые клетки уже могут находиться в организме», — отметила врач.

Кроме того, разные остеосаркомы по-разному чувствительны к лечению, а ответ на химию оценивают уже после операции.

Можно ли вылечить остеосаркому?

Алексеева отметила, что остеосаркому можно вылечить и ее не всегда называют приговором. При локализованной опухоли, которую лечили операцией вместе с химиотерапией, 5-летняя общая выживаемость составляет примерно 60 процентов.

«Если уже есть метастазы, прогноз хуже — ориентировочно пятилетняя выживаемость около 30%», — поясняет Алексеева.

Однако даже с очагами в легких иногда возможно полное излечение: все зависит от того, сколько таких очагов и удается ли их убрать хирургически.

Можно ли было вылечить стендап-комика Элдоса Алмазова?

Судить же о стадии Алмазова по факту операции и химиотерапии нельзя. Для этого нужны результаты КТ грудной клетки, брюшной полости и малого таза и размеры опухоли с контрастом. Прогноз обычно ухудшают метастазы на момент постановки диагноза, большой размер новообразования, невозможность полностью его удалить и слабый ответ на химиотерапию. Алексеева отметила, что опухоли костей конечностей для хирургов благоприятнее, чем опухоли таза или позвоночника, а возраст 29 лет сам по себе неблагоприятным фактором не считается.

О связи с врожденным заболеванием Алмазова

Связь между гипофизарным нанизмом и остеосаркомой пока не доказана. Это редкое сочетание, и данных по нему мало, хотя гормон роста и IGF-1 участвуют в регуляции клеточного деления, поэтому их роль в биологии опухолей изучают. Осложнить лечение теоретически это могло, но не из-за низкого роста.

«При гипопитуитаризме может быть недостаточность не только гормона роста, но и других гормонов, в частности, кортизола. Это особенно важно перед большой операцией. При недостаточности кортизола хирургический стресс может спровоцировать острую надпочечниковую недостаточность с резким падением давления и угрозой жизни», — объясняет онколог.

В материале РИАМО рассказываем о стендап-комике Элдосе Алмазове, его карьере и борьбе с болезнью.

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