29-летний блогер и стендап-комик Элдос Алмазов умер после продолжительной болезни. У него не выдержало сердце во время операции в Бишкеке, сообщает SHOT .

Комик боролся с остеосаркомой — злокачественной опухолью костной ткани. О своей борьбе он рассказывал в социальных сетях.

Во время часовой операции на животе у Алмазова остановилось сердце. О его смерти сообщили близкие артиста. До хирургического вмешательства он был в сознании, общался с родными.

В сентябре блогер перенес сложную операцию на ноге, после которой заново учился ходить, также он проходил химиотерапию. С оплатой лечения блогеру помогали подписчики и стримеры.

Церемония прощания с Алмазовым проходит в его родном городе Оше в Кыргызстане. Тело стендапера доставили на родину сегодня утром.

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