Таргетный препарат для терапии рака печени и щитовидной железы, выпускаемый резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», вошел в перечень стратегически значимых лекарственных средств. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в столичной ОЭЗ формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня 10 высокотехнологичных заводов уже выпускают современные лекарства для терапии широкого перечня заболеваний. В их числе — препарат для лечения рака печени и щитовидной железы, который включен правительством России в перечень стратегически значимых лекарственных средств. Производство — от синтеза субстанции до выпуска готовой лекарственной формы — полностью локализовано в столице», — отметил Максим Ликсутов.

Препарат выпускает компания «ОнкоТаргет». Средство точечно блокирует рост опухолевых клеток и продлевает жизнь пациентам. Исследования биоэквивалентности подтвердили, что оно полностью соответствует оригиналу по эффективности и безопасности. Качество российского производства обеспечивается стандартами GMP.

По словам заместителя гендиректора по производству компании «ОнкоТаргет» Елены Лазаревой, предприятие стремится объединять собственные разработки с промышленным выпуском востребованных лекарств, обеспечивая высокое качество терапии и доступную цену. Пациенты смогут получить препарат по государственным программам льготного лекарственного обеспечения.

Налоговые льготы и статус резидента ОЭЗ позволяют предприятию наращивать инвестиции и развивать собственный научно-исследовательский центр, где разрабатывают лекарства для терапии социально значимых заболеваний. В 2025 году современные онкологические препараты компании обеспечили более 40 тыс. пациентов по всей России.

За развитие ОЭЗ «Технополис Москва» отвечает столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. В 2026 году особая экономическая зона отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект превратился из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров локализовано производство более 250 высокотехнологичных предприятий — в микроэлектронике, приборостроении, биомедицине, IT и робототехнике.

Москва активно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».