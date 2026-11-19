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Поговорили впервые за 7 лет: Такаити намерена продолжить прямой диалог с Путиным

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити оценила первую встречу с Владимиром Путиным как важный шаг и подтвердила готовность к дальнейшим контактам, сообщает Life.ru .

Разговор состоялся 18 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Лидеры общались около получаса после торжественного ужина. Предыдущую личную встречу руководителей двух стран Путин провел с Синдзо Абэ в сентябре 2019 года.

«Прямые переговоры с Путиным стали важным шагом вперед», — заявила Такаити, передает Bloomberg.

Стороны договорились продолжить взаимодействие по различным вопросам. Такаити изложила позицию Токио по поводу задержания в России журналиста Имаи Юки, подозреваемого в шпионаже, и передачи российских активов Japan Tobacco International во временное управление компании «Промышленные активы».

Встреча прошла на фоне разногласий: в августе Токио выразил протест из-за поездки Путина на Курильские острова, часть которых оспаривает Япония. В ноябре японские власти выступили против решения Москвы об активах табачного концерна.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отдельные полноформатные переговоры не запланированы, но не исключал общения на полях форума.

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