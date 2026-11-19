«Для меня важнее в спектакле раскрыть автора, тему и талант артистов, чем свои режиссерские амбиции. И чтобы зритель ушел из театра хоть немного счастливее, чем пришел», — прокомментировала постановку Хацкевич.

Для Любови это далеко не первая ее режиссерская работа — ранее она поставила уже несколько спектаклей, один из которых — спектакль «Идиот» по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» совместно с художественным руководителем «Время театра» Олегом Кузнецовым — режиссером нашумевшего спектакля «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли.

Спектакль «Время поэзии» собран из филигранно связанных между собой отрывков стихотворений известных авторов, среди которых А. С. Пушкин, Омар Хайям, Е. Гришковец и др. Примечательно то, что изначально «Время поэзии» был рядовым итоговым показом курса «Время поэзии», педагогом которого была Любовь. Показ пришелся настолько по душе зрителям, что вошел в репертуар спектаклей студии и стал лауреатом внутристудийной премии арт-проекта. Следующий спектакль состоится 19 ноября в Театре OFF.

Кроме педагогической деятельности во «Время театра», Любовь снимается в кино. Ранее широкому зрителю Любовь Хацкевич была известна по сериалам «Молодежка», «Руммэйт», «Мастодонт», и в ближайшем будущем ее можно будет увидеть в главной роли полнометражной картины «Две жизни», премьера которой намечена на следующий год.