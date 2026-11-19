Телеведущая Виктория Боня со слезами рассказала в личном блоге о тяжелом состоянии кошки Мурочки. У животного диагностировали неоперабельную опухоль, сообщает «Царьград» .

По словам Бони, из-за новообразования Мурочка перестала есть и с трудом передвигается. В августе кошке исполнилось 19 лет. Телеведущая считает, что питомцу осталось жить несколько дней.

«Я чувствую, что она уходит… Она ждала меня, не хотела уходить. Думаю, 2–3 дня — и она уйдет», — рассказала Боня.

Ветеринары советовали усыпить кошку, чтобы прекратить ее страдания, но телеведущая пока не готова принять это решение. Она хочет оставаться рядом с питомцем до конца.

Мурочка живет с Боней с тех пор, как была маленьким котенком. Телеведущая перевезла ее из России в Монако.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.