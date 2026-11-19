В Московской области в рамках капитального ремонта завершаются текущие работы и продолжаются новые по капремонту крыш и перекрытий в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В поселке Мишеронский городского округа Шатура обновили дом № 24 на улице Советской 1959 года постройки: капитально отремонтировали скатную крышу площадью более 700 кв. м и заменили межэтажные и чердачные перекрытия.

Смонтированы новая кровля и стропильная система, установлены снегозадержатели и ограждение, заменена система наружного водостока, отремонтированы вентшахты, заменены слуховые окна и установлены противопожарные люки. Чердачное помещение утеплено минеральной ватой, деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом.

В Жуковском близится к завершению капремонт крыш на улицах Чкалова, 31 и 35. В доме № 31 (площадь кровли порядка 1500 кв. м) работы на стадии завершения: на смотровой площадке устанавливают балясины, предстоит доработать примыкания, смонтировать форточки и слуховые окна.

Оставшиеся работы планируется закончить в течение недели. В доме № 35, имеющем схожую конфигурацию, дополнительно выполняли ремонт деревянных перекрытий, изначально не включенный в план.

Готовность кровли здесь около 75%: две трети крыши уже под металлом, рабочие заканчивают утепление перекрытий и установку наружного водостока. Из-за сложной конфигурации здания все работы выполняют с автовышки, завершить ремонт подрядчик планирует в начале декабря.

В Сергиевом Посаде Фонд капитального ремонта Московской области совместно с представителями Управления технического надзора капитального ремонта и администрации Сергиево-Посадского городского округа провели встречу с жителями дома № 11 по улице Дружбы. Обсуждался план работ по капремонту.

Стороны договорились завершить текущий этап — в ближайшие три дня на вскрытых участках кровли уложить утеплитель и выполнить стяжку, а также законсервировать работы до весны: по согласованию с жильцами кровельный пирог на вскрытых участках будет полностью готов уже на этой неделе, работы на остальных участках возобновят весной при наступлении благоприятных погодных условий. Фонд обеспечивает непрерывную обратную связь и внимательно относится к каждому обращению.

В деревне Демихово Орехово-Зуева завершен капремонт крыши четырехэтажного дома 1971 года постройки по адресу: Заводская, 16А. Кровельщики демонтировали старое рулонное покрытие и цементную стяжку, собрали новый кровельный «пирог»: уложили разуклонку из керамзита для стока дождевой воды к водоприемным воронкам, утеплили минераловатными плитами в два слоя общей толщиной 200 мм, сверху укрыли новой армированной цементной стяжкой.

Гидроизоляционный ковер наплавят в два слоя, верхний — с серой сланцевой посыпкой. Особое внимание уделили примыканиям кровли к парапету, вентшахтам и выходу на крышу: каждый узел перекрыли наплавляемым материалом, установили прижимные планки и заполнили полиуретановым герметиком горизонтальные швы.

Обновили металлические элементы кровли, восстановили кирпичную кладку вентшахт, оштукатурили и покрасили их фасадной акриловой краской, смонтировали стальные защитные зонты, заменили фановые патрубки диаметром 110 мм.

Выход на кровлю получил новую металлическую дверь и противопожарный люк, по парапету установлено новое перильное ограждение.

Двухслойный гидроизоляционный ковер и утеплитель толщиной 200 мм обеспечат защиту от протечек и теплопотерь, а комплексный ремонт при надлежащем обслуживании рассчитан на срок службы 15–20 лет и более.

Контроль за качеством работ на всех объектах осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429