Андрей Воробьев: РФ и Беларусь ищут сферы, где могут быть друг другу полезны

Пример отношений между Россией и Белоруссией во время встреч показывают лидеры государств — Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время выступления на деловом форуме Союзного государства «Интеграция».

Во время встреч Путин и Лукашенко подчеркивают важность дружбы. Они также напоминают о стратегическом партнерстве, добавил Воробьев.

«Самое главное, не устают искать сферы, где мы можем друг другу быть полезны», — отметил губернатор.

Он добавил, что Подмосковье ожидает всех, кому интересно сотрудничать.

«Значительное внимание уделяется развитию железнодорожного пассажирского транспорта. Это особенно важно, поскольку более половины от общего числа взаимных поездок россиян и белорусов обеспечивают поезда. Долгожданным событием для российско-белорусского приграничья стало восстановление прямых беспересадочных экспрессов «Смоленск-Орша» и «Смоленск-Витебск». Тарифы на них существенно ниже, чем на обычные поезда, поскольку частично субсидируются из союзного бюджета, а для многих льготных категорий граждан предусмотрен бесплатный проезд. Углубление союзной интеграции в транспортной сфере – это практический инструмент для повышения качества жизни граждан и конкурентоспособности нашей экономики. Там, где созданы условия для свободного движения людей и перемещения товаров, оживает торговля, растет туризм, крепнут человеческие связи», ‒ отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Беларусь Борис Грызлов.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

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