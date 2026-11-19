Воробьев о сотрудничестве с Белоруссией: важно не уставать искать общие интересы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на Деловом форуме Союзного государства «Интеграция». Он подчеркнул, что в сотрудничестве с Белоруссией главное — не терять интереса к поиску общих точек соприкосновения.

По словам губернатора, на форуме собрались все коллеги, и это важно для плодотворного сотрудничества.

«Здесь все наши коллеги. Важно не уставать искать общие интересы. Поэтому мне кажется, что наша встреча еще и для того, чтобы лишний раз это подчеркнуть. Ну и спасибо нашим руководителям, потому что всегда, когда на политическом уровне позитив, все играет очень привлекательными красками», — сказал Воробьев.

Встреча, по его мнению, еще и повод лишний раз показать такую общую заинтересованность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на важность сотрудничества Подмосковья и Минска в сфере образования. Он считает очень важным тот факт, что дети соседних стран будут знать друг друга.

С 19 по 20 ноября на базе гостиничного комплекса «Президент-отель» в Москве проходит первый Деловой форум Союзного государства «Интеграция».

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