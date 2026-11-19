Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на деловом форуме Союзного государства «Интеграция». Там он заявил, что регион рад сотрудничать с Беларусью.

Воробьев отметил школьные обмены, которые важны как для России, так и для Беларуси. Ученики из Подмосковья ездят в Минск и посещают Брестскую крепость.

«Мы открыты, мы очень рады, что наши школьники ездят в Минск, посещают Брестскую крепость, это важно. Это важно <...> для наших детей. И спасибо, что есть и прямые рейсы, нет барьеров. <...> И в гимназию им. Е.М. Примакова приезжают и директора школ из Белоруссии. <...> (Дети – ред.) могут соревноваться в спорте, в науках да просто общаться на разные темы», — сказал Воробьев.

Отдельно он остановился на профессиональном образовании. По словам губернатора, сегодня оно в тренде.

«Это не то образование, которое раньше с гаечным ключом было. (Сейчас – ред.) все серьезно, все с технологиями», — отметил он.

Подмосковные и белорусские высшие учебные заведения подписали более 20 договоров о сотрудничестве. Кроме того, колледжи двух регионов вместе ведут десятки программ — среди них научные конференции, студенческие проекты в сфере ИТ, а также участие в конкурсе профессионального мастерства «Профскиллс-Беларусь».

Андрей Воробьев также поблагодарил посла Беларуси в России Юрия Селиверстова за открытость.

Первый деловой форум Союзного государства «Интеграция» проходит 19–20 ноября 2026 года в Москве в гостиничном комплексе «Президент-отель».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

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