Брокколи, томаты и зеленый чай: какие продукты снижают риск развития рака

К продуктам, снижающим риск развития рака, относятся брокколи, томаты, чеснок и лук, а также зеленый чай, сообщил РИАМО врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Существуют продукты, регулярное потребление которых помогает снизить риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. К ним относятся овощи семейства крестоцветных, в частности брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста. Они содержат вещества, такие как сульфорафан, который обладает противораковыми свойствами», — сказал Басанов.

Врач добавил, что на втором месте — томаты. Они богаты ликопином — мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений.

«Чеснок и лук, в свою очередь, содержат аллицин, обладающий антибактериальными и антиоксидантными свойствами. А зеленый чай содержит катехины, которые помогают бороться с окислительными повреждениями клеток. Обратите внимание также на цельные злаки и продукты, богатые клетчаткой. Они способствуют нормализации работы кишечника и уменьшают риск колоректального рака», — рассказал онколог.

Басанов отметил, что ягоды, такие как черника, малина и клубника, богаты антиоксидантами и фитонутриентами, которые защищают организм от свободных радикалов. Регулярное включение этих продуктов в рацион может существенно снизить риск развития онкологических заболеваний ЖКТ.

«Важно обращать внимание на любые изменения в состоянии здоровья и не игнорировать даже незначительные симптомы. Правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярное медицинское обследование помогут снизить риск развития рака», — заключил специалист.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, призванный повышать осведомленность населения об онкологических заболеваниях. Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.