Брокколи и шпинат предотвратят риск возникновения остеопороза – врач

Важным элементом для укрепления костей является кальций, который содержится в молочных продуктах, зеленых листовых овощах, таких как брокколи и шпинат, сообщила РИАМО врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Надежда Коншу.

«Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья костей. Важным элементом для их укрепления является кальций, который содержится в молочных продуктах, зеленых листовых овощах, таких как брокколи и шпинат, и рыбе, например, сардинах и лососе», – сказала Коншу.

Она добавила, что витамин D необходим для усвоения кальция, его можно получить из солнечного света, рыбы (лосось, тунец), яичных желтков и обогащенных продуктов, таких как молоко и соки.

«Также важны продукты с высоким содержанием магния и витамина K, которые помогают укрепить кости. Источниками этих элементов являются орехи, семена, бобовые и зеленые овощи. Регулярное употребление этих продуктов помогает снизить риск остеопороза», – заключила ревматолог.

Каждый год 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. ВОЗ установила эту дату в 1997 году, чтобы повысить осведомленность людей о метаболических заболеваниях костей и профилактике, диагностике и лечении остеопороза.