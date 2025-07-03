Без крайностей и с большим количеством овощей: как провести летний детокс

Тема очищения организма — одна из самых противоречивых в мире wellness. Одни призывают к соковым голоданиям и «волшебным» чаям, другие категорично отрицают любые формы детокса, считая, что организм прекрасно справляется с этой задачей сам. Но истина находится где-то посередине, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Она пояснила, что с научной точки зрения термин «детоксикация» применим лишь к состояниям, связанным с отравлением — алкоголем, наркотиками, тяжелыми металлами или токсинами.

«В быту же под „детоксом“ чаще подразумевают временный отказ от тяжелой пищи, алкоголя, сахара и прочих излишеств, а также переход на более легкое и натуральное питание. Такой перерыв, особенно летом, действительно может пойти организму на пользу — как „перезагрузка“ для пищеварительной системы, кожи и общего самочувствия», — сказала Джутова.

По ее словам, в жаркое время года организму и так сложнее переваривать тяжелую пищу — обмен веществ замедляется, аппетит снижается, а потребность в жидкости возрастает. Все это создает идеальные условия для легкого рациона, основанного на сезонных овощах, ягодах, зелени и фруктах.

Как уточнила врач, сезонные продукты, выращенные в нашем климате, не только вкуснее, но и богаче полезными веществами. Их срывают на пике зрелости и не подвергают длительной транспортировке или хранению. Они богаты клетчаткой, ферментами, антиоксидантами и водой — именно тем, что нужно для разгрузки ЖКТ и мягкого восстановления баланса.

«Как выглядит разумный детокс на овощах? Никаких крайностей — только поддержка организма. Такой „детокс“ не означает строгий пост или резкое голодание, а предполагает отказ от сахара, алкоголя, копчёностей, фастфуда, насыщенных жиров; акцент на растительные продукты: салаты, тушёные и сырые овощи, ягоды, фрукты; умеренное потребление лёгких белков (рыба, курица, яйца, творог, бобовые); обильное питье — от чистой воды до травяных чаев и воды с лимоном», — отметила диетолог.

Она подчеркнула, что еще важен спокойный ритм жизни: больше сна, прогулок, физической активности.

«Такой рацион не только поддерживает естественные процессы выведения продуктов обмена, но и снижает уровень воспаления, улучшает работу кишечника, печеночный обмен и состояние кожи», — сказала собеседница.

Соковые диеты, монодиеты, голодание — тренды, которые требуют осторожности. Безопасны они не для всех, и уж точно не для длительного применения, предупредила Джутова. Любой ограничительный детокс — это стресс для организма. Подходят они только при хорошей переносимости и под наблюдением специалиста.

«Летний „детокс“ — не про очищение от мифических шлаков, а про заботу о себе. Это возможность на время отказаться от лишнего, прислушаться к своему телу, дать ЖКТ отдохнуть и наполнить рацион настоящими живыми продуктами. Всё просто: чем естественнее и спокойнее — тем лучше для здоровья», — заключила доктор.