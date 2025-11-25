Бьет по пятой точке: страшный лишай распространяется по Европе

По Европе распространяется новый штамм грибковой инфекции, который поражает ягодицы и пах. Это тяжелая разновидность лишая, которая передается при контакте с зараженными, сообщает РЕН ТВ .

По информации Daily Star, штамм называется Trichophyton indotineae. Страшный лишай поражает ягодицы и паховую область. Число заболевших за последние три года выросло на 500%.

Первичный симптом болезни — появление кольцевидных пятен в паху и на ягодицах. Инфекция передается при прямом контакте, например, во время полового акта. Грибок распространяется в Британии, США, Франции и Германии.

Ранее несколько российских туристов подхватили вирус чикунгунья во время отдыха на Сейшельских островах. Они утверждают, что их укусили комары.

