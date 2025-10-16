Вирус чикунгунья атакует Сейшелы: российские туристы жалуются на лихорадку

После отдыха на Сейшельских островах несколько россиян почувствовали симптомы чикунгуньи. Они утверждают, что их укусили комары. В первые дни после заражения туристы испытывали сильную боль в суставах, затрудняющую передвижение, и высокую температуру до 39–40 °C. Кроме того, у них развилась жуткая головная боль.

Туристы отметили, что не могли лежать из-за сильной боли. Одна из россиянок рассказала, что после укусов комаров у нее сильно опухла нога, было трудно надеть обувь. Симптомы проявились у всех отдыхающих уже после возвращения домой. Они обращались за медпомощью, но врачи не смогли поставить точный диагноз.

До этого на Сейшелах не было ни одного официального случая заражения чикунгуньей. Расстояние между островами и Мальдивами, где в последний раз были случаи лихорадки, — 2200 км.

