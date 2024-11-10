Автор книги «Скатертью тревога» дал советы, как справиться с хроническим стрессом

Психиатр Мещеряков: для избавления от стресса нужно жить настоящим моментом

Автор книги «Скатертью тревога», психиатр Александр Мещеряков рассказал, что причиной кратковременного стресса бывают любые события, которые выходят за рамки обыденности, даже счастливые моменты, а хронический стресс является серьезной проблемой, сообщает «Царьград» .

По его словам, кратковременные выбросы гормонов стресса со временем нейтрализуются и безопасны для организма, в то время как при регулярном стрессе начинается отравление организма. Появляются постоянные головные боли, проблемы с мочеиспусканием, учащенное сердцебиение, боли в различных частях тела. Радость уходит, а ее место занимают тревога и гнев. Сон становится беспокойным.

Для борьбы со стрессом важно вести активный образ жизни. Бег, плавание, езда на велосипеде и силовые упражнения способствуют снижению уровня гормонов стресса. Также необходимо исключить из рациона жирную и жареную пищу, отказаться от курения и употребления алкоголя. Продолжительность сна должна составлять не менее 7–8 часов в сутки.

Психиатр отметил, что еще один метод преодоления хронического стресса — это умение жить настоящим моментом, ощущать жизнь, а не просто существовать. Практика йоги и медитации помогает успокоить разум, сосредоточиться на физических ощущениях.

Научно доказано, что практика осознанности способствует увеличению мозга. Компьютерная томография таких людей показывает утолщение префронтальной коры, отвечающей за абстрактное мышление и принятие решений, что улучшает когнитивные функции, заключил Мещеряков.

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