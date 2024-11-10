Автор книги «Скатертью тревога» дал советы, как справиться с хроническим стрессом
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Автор книги «Скатертью тревога», психиатр Александр Мещеряков рассказал, что причиной кратковременного стресса бывают любые события, которые выходят за рамки обыденности, даже счастливые моменты, а хронический стресс является серьезной проблемой, сообщает «Царьград».
По его словам, кратковременные выбросы гормонов стресса со временем нейтрализуются и безопасны для организма, в то время как при регулярном стрессе начинается отравление организма. Появляются постоянные головные боли, проблемы с мочеиспусканием, учащенное сердцебиение, боли в различных частях тела. Радость уходит, а ее место занимают тревога и гнев. Сон становится беспокойным.
Для борьбы со стрессом важно вести активный образ жизни. Бег, плавание, езда на велосипеде и силовые упражнения способствуют снижению уровня гормонов стресса. Также необходимо исключить из рациона жирную и жареную пищу, отказаться от курения и употребления алкоголя. Продолжительность сна должна составлять не менее 7–8 часов в сутки.
Психиатр отметил, что еще один метод преодоления хронического стресса — это умение жить настоящим моментом, ощущать жизнь, а не просто существовать. Практика йоги и медитации помогает успокоить разум, сосредоточиться на физических ощущениях.
Научно доказано, что практика осознанности способствует увеличению мозга. Компьютерная томография таких людей показывает утолщение префронтальной коры, отвечающей за абстрактное мышление и принятие решений, что улучшает когнитивные функции, заключил Мещеряков.
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