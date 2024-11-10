Клинический психолог рассказал, как сохранить эмоциональное равновесие

Клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Георгий Алексеев рассказал, что придерживаясь здорового образа жизни, включающие в себя качественный сон, сбалансированное питание и физическую активность, человек может предотвратить возникновение многих проблем со здоровьем, в том числе и психологических, сообщает «Петербургский дневник» .

«Психическое здоровье — это здоровое восприятие окружающего мира. Здоровая психика воспринимает мир во всех его красках и улавливает любые его оттенки», — сказал Алексеев.

По его словам, окружающая действительность может стать серой, если на психическое состояние человека влияют болезнь, стресс, алкоголь, наркотики или другие негативные факторы.

Специалист подчеркнул, что иногда человек, который следует всем рекомендациям, может не справиться с эмоциональным напряжением или сталкивается с обстоятельствами, которые не поддаются контролю. При этом человеку не стоит игнорировать заботу и мнение близких, а также откладывать визит к специалисту.

Психолог отметил, что в качестве эффективных способов борьбы со стрессом в домашней обстановке можно использовать любые виды деятельности, которые приносят чувство радости и умиротворения. Речь идет о спорте, музыке, рисовании, книгах и других любимых хобби. Важно, чтобы это не вызывало тревогу.

Чем быстрее человек начнет заниматься решением своих проблем, тем скорее и эффективнее будет процесс восстановления. Уделять внимание своему физическому и психологическому благополучию — это не роскошь, а необходимость, заключил Алексеев.